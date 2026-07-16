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Финал ЧМ по футболу 2026: дата, время, кто сыграет, где смотреть, во сколько начнётся матч

Финал ЧМ по футболу — 2026: дата, время, кто сыграет, где смотреть, во сколько начнётся
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Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. В нём сыграют сборные Испании и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанцы вышли в финал ЧМ-2026, одержав победу над сборной Франции (2:0) на стадии 1/2 финала турнира. По ходу плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте также одолели команды Бельгии (2:1), Португалии (1:0) и Австрии (3:0).

Аргентина в полуфинале оказалась сильнее Англии (2:1). На ранних стадиях плей-офф аргентинцы также переиграли Швейцарию (3:1 д. вр.), Египет (3:2) и Кабо-Верде (3:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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