«Что делает этот судья?» Морган — о работе арбитра в матче Англия — Аргентина на ЧМ

Британский телеведущий Пирс Морган раскритиковал судейство в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). На момент публикации новости счёт — 0:0.

«Что, *****, делает этот судья? У Аргентины к этому моменту уже должно быть пять жёлтых карточек.

Грязная команда, которая остаётся совершенно безнаказанной», – написал Морган на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).