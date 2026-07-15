Первый удар в матче Англия — Аргентина нанесён на 33‑й минуте — рекорд турнира с 1966 года

Первый удар в полуфинальном матче ЧМ‑2026 между Англией и Аргентиной был нанесён на 33‑й минуте — это самый поздний первый удар в истории чемпионатов мира с 1966 года, сообщает Opta Sports.

Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).