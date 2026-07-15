Англия — Аргентина: после первого тайма матча 1/2 финала ЧМ-2026 счёт 0:0

В эти минуты идёт матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в первом тайме.

В предыдущем раунде турнира англичане победили Норвегию (2:1), а сборная Аргентины переиграла Швейцарию (3:1).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).