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Фото: Месси спорит с судьей матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026, Лео покинул поле недовольным

Фото: Месси спорит с судьей после 1-го тайма матча с Англией, Лео покинул поле недовольным
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжительное время после окончания первого тайма матча с Англией спорил с главным арбитром встречи Исмаилом Эльфатом. Сначала аргентинец делал это в компании с игроками англичан, которые по очереди подходили к судье, а затем долгое время спорил с арбитром в одиночестве. После разговора Месси покинул поле недовольным.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
2-й тайм
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Сначала к Эльфату вместе с Месси подошёл капитан англичан Гарри Кейн, далее у судьи оказался Джуд Беллингем. Игроки обеих команд, судя по всему, недовольны работой арбитра в этой встрече. После того, как от судей отошли все игроки, к ним подошёл полузащитник Аргентины Родриго Де Пауль.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

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