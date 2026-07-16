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Матч за бронзу ЧМ по футболу 2026: дата, время, кто сыграет, где смотреть, во сколько начнется матч

Матч за бронзу ЧМ-2026: дата, время, кто сыграет, где смотреть, во сколько начнётся
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Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 2:0, а сборная Аргентины одолела Англию со счётом 2:1. Таким образом, во встрече за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск. Матч можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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