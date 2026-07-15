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Фото: эмоциональный спор Месси и Беллингема по ходу матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Фото: эмоциональный спор Месси и Беллингема по ходу матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Англии Джуд Беллингем успели поспорить на повышенных тонах по ходу первого тайма матча полуфинала чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Об эмоциональности разговора футболистов свидетельствует жестикуляция руками, их переговоры не попали в телевизионную трансляцию, но были сняты болельщиками с трибун (из-за чего пострадало качество). Помимо жестикуляции и размахивания руками, оба игрока недовольно качали головой.

После окончания первого тайма и Месси, и Беллингем подходили для общения к главному судье матча Исмаилу Эльфату: по ходу встречи игроки обеих команд выражали недовольство работой его бригады.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

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