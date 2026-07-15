Фото: эмоциональный спор Месси и Беллингема по ходу матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Англии Джуд Беллингем успели поспорить на повышенных тонах по ходу первого тайма матча полуфинала чемпионата мира.

Об эмоциональности разговора футболистов свидетельствует жестикуляция руками, их переговоры не попали в телевизионную трансляцию, но были сняты болельщиками с трибун (из-за чего пострадало качество). Помимо жестикуляции и размахивания руками, оба игрока недовольно качали головой.

После окончания первого тайма и Месси, и Беллингем подходили для общения к главному судье матча Исмаилу Эльфату: по ходу встречи игроки обеих команд выражали недовольство работой его бригады.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети