Лионель Месси стал самым возрастным игроком в стартовом составе в истории полуфиналов ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд полуфинальных матчей чемпионата мира среди полевых игроков, появившись на поле с первых минут в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Месси вышел на поле в 39 лет 21 день, став самым возрастным полевым игроком в стартовом составе команды-полуфиналиста чемпионатов мира. Ранее рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену (37 лет и 236 дней).