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Лионель Месси стал самым возрастным игроком в стартовом составе в истории полуфиналов ЧМ

Лионель Месси стал самым возрастным игроком в стартовом составе в истории полуфиналов ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд полуфинальных матчей чемпионата мира среди полевых игроков, появившись на поле с первых минут в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Месси вышел на поле в 39 лет 21 день, став самым возрастным полевым игроком в стартовом составе команды-полуфиналиста чемпионатов мира. Ранее рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену (37 лет и 236 дней).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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