Фото: подкат Спенса, лишивший Симеоне выхода один на один в матче Англия — Аргентина

Защитник сборной Англии Джед Спенс догнал нападающего команды Аргентины Джулиано Симеоне, убегавшего один на один в середине второго тайма матча полуфинала чемпионата мира. Защитник и его партнёры очень эмоционально отреагировали на момент.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победитель этой пары сыграет с Испанией в финале турнира. Если этой сборной станет Англия, тогда повторится финал последнего чемпионата Европы, когда Испания переиграла соперника со счётом 2:1. В этом же случае повторится финал последнего чемпионата мира, но в игре за третье место: там Франция может сыграть с Аргентиной, являющейся действующим чемпионом мира.