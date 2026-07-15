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Фото: подкат Спенса, лишивший Симеоне выхода один на один в полуфинальном матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026

Фото: подкат Спенса, лишивший Симеоне выхода один на один в матче Англия — Аргентина
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Защитник сборной Англии Джед Спенс догнал нападающего команды Аргентины Джулиано Симеоне, убегавшего один на один в середине второго тайма матча полуфинала чемпионата мира. Защитник и его партнёры очень эмоционально отреагировали на момент.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победитель этой пары сыграет с Испанией в финале турнира. Если этой сборной станет Англия, тогда повторится финал последнего чемпионата Европы, когда Испания переиграла соперника со счётом 2:1. В этом же случае повторится финал последнего чемпионата мира, но в игре за третье место: там Франция может сыграть с Аргентиной, являющейся действующим чемпионом мира.

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