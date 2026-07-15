Фото: реакция Месси на пропущенный Аргентиной мяч в матче с Англией на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси схватился за голову после пропущенного мяча своей командой в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Англии.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Первый мяч забил нападающий Англии Энтони Гордон на 55-й минуте.

В предыдущем раунде турнира англичане победили Норвегию (2:1), а сборная Аргентины переиграла Швейцарию (3:1).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).