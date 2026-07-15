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Фото: реакция Дэвида Бекхэма на гол Англии в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Фото: реакция Дэвида Бекхэма на гол Англии в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
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Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм эмоционально отпраздновал гол нападающего Энтони Гордона в ворота сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Счёт был открыт на 55-й минуте. В трансляцию попала эмоциональная реакция на забитый мяч экс-футболиста, а ныне президента «Интер Майами», который присутствует на стадионе.

Фото: кадр из трансляции

Победитель полуфинала сыграет в главном матче турнира с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0). Проигравшая команда поборется за бронзовые медали. Обе встречи запланированы на 19 июля.

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