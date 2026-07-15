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Англия установила рекорд чемпионатов мира, забив 14 голов в рамках одного турнира

Англия установила рекорд чемпионатов мира, забив 14 голов в рамках одного турнира
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Сборная Англии установила рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира: в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной команда забила 14‑й мяч. Автором гола стал Энтони Гордон — этот мяч стал для англичан рекордным: прежде сборная никогда не забивала столько голов на одном первенстве планеты.

Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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