Англия установила рекорд чемпионатов мира, забив 14 голов в рамках одного турнира

Сборная Англии установила рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира: в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной команда забила 14‑й мяч. Автором гола стал Энтони Гордон — этот мяч стал для англичан рекордным: прежде сборная никогда не забивала столько голов на одном первенстве планеты.

Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).