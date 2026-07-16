Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Аргентины. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Победу со счётом 2:1 одержали футболисты сборной Аргентины.

Первый мяч забил нападающий Англии Энтони Гордон на 55-й минуте. Полузащитник Аргентины Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте. Форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес забил второй гол своей команды на 90+2-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

В предыдущем раунде турнира англичане победили Норвегию (2:1), а сборная Аргентины переиграла Швейцарию (3:1).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.