Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 15 июля 2026
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Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Аргентины одержала волевую победу над национальной командой Англии со счётом 2:1 и стала вторым финалистом турнира. Ранее сборная Испании одержала победу над Францией со счётом 2:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
Таким образом, в финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
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