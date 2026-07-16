Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 15 июля 2026

Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Аргентины одержала волевую победу над национальной командой Англии со счётом 2:1 и стала вторым финалистом турнира. Ранее сборная Испании одержала победу над Францией со счётом 2:0.

Таким образом, в финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).