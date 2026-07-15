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Англия — Аргентина: Мартинес вывел южноамериканцев вперёд на 90+2-й минуте в матче ЧМ-2026

Англия — Аргентина: Мартинес вывел южноамериканцев вперёд на 90+2-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 2:1 в пользу сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес забил второй гол своей команды на 90+2-й минуте. Ранее первый мяч в забил нападающий сборной Англии Энтони Гордон на 55-й минуте, а полузащитник Аргентины Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте.

В предыдущем раунде турнира англичане победили Норвегию (2:1), а сборная Аргентины переиграла Швейцарию (3:1).

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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