15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд

Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд
Комментарии

Сборная Аргентины во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. В матче 1/2 финала ЧМ-2026 южноамериканцы оказались сильнее Англии (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

На прошлом чемпионате мира, который проходил четыре года назад в Катаре, сборная Аргентины также вышла в финал и одержала победу над сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0) в 1/2 финала. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в воскресенье, 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентину на ЧМ-2026 правда тащат судьи? Разбор главных скандальных моментов
Эксклюзив
Аргентину на ЧМ-2026 правда тащат судьи? Разбор главных скандальных моментов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android