Сборная Аргентины обыграла Англию впервые с 1998 года

Сборная Аргентины обыграла команду Англии впервые с 1998 года. 15 июля аргентинцы одержали волевую победу со счётом 2:1, отыгравшись после отставания 0:1 по ходу матча 1/2 финала ЧМ-2026, и вышли в финал турнира.

В 1998 году состоялся один из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира. В рамках 1/8 финала ЧМ-1998 встретились сборные Аргентины и Англии. Основное и дополнительное время завершились со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержали аргентинцы — 4:3. Матч вошёл в историю благодаря голу юного Майкла Оуэна, а также скандальному удалению Дэвида Бекхэма за отмашку в эпизоде с Диего Симеоне.

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).