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Сборная Аргентины обыграла Англию впервые с 1998 года

Сборная Аргентины обыграла Англию впервые с 1998 года
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Сборная Аргентины обыграла команду Англии впервые с 1998 года. 15 июля аргентинцы одержали волевую победу со счётом 2:1, отыгравшись после отставания 0:1 по ходу матча 1/2 финала ЧМ-2026, и вышли в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В 1998 году состоялся один из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира. В рамках 1/8 финала ЧМ-1998 встретились сборные Аргентины и Англии. Основное и дополнительное время завершились со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержали аргентинцы — 4:3. Матч вошёл в историю благодаря голу юного Майкла Оуэна, а также скандальному удалению Дэвида Бекхэма за отмашку в эпизоде с Диего Симеоне.

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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