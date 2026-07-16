Месси опередил Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026 благодаря двум ассистам с Англией

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опередил французского нападающего Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года благодаря двум голевым передачам в матче 1/2 финала с Англией (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).

Лионель Месси дважды результативно ассистировал партнёрам по команде: на 85-й минуте полузащитнику Энцо Фернандесу, а на 90+2-й минуте — форварду Лаутаро Мартинесу.

И Месси, и Мбаппе забили на ЧМ-2026 по восемь мячей. Согласно регламенту ФИФА, первым дополнительным показателем при равенстве мячей является количество голевых передач. У Мбаппе их три. У Месси перед игрой было два ассиста.