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Аргентина может стать четвёртой сборной с четырьмя и более победами в финалах ЧМ

Аргентина может стать четвёртой сборной с четырьмя и более победами в финалах ЧМ
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Сборная Аргентины может стать четвёртой сборной с четырьмя и более победами на чемпионатах мира. Это произошло после победы Аргентины над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Ранее Аргентина становилась чемпионом мира по футболу в 1978, 1986 и 2022 годах. Командами с четырьмя и более победами в турнире являются: Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Германия (1954, 1974, 1990, 2014) и Италия (1934, 1938, 1982, 2006).

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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