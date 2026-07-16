Аргентина может стать четвёртой сборной с четырьмя и более победами в финалах ЧМ

Сборная Аргентины может стать четвёртой сборной с четырьмя и более победами на чемпионатах мира. Это произошло после победы Аргентины над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026 (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Ранее Аргентина становилась чемпионом мира по футболу в 1978, 1986 и 2022 годах. Командами с четырьмя и более победами в турнире являются: Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Германия (1954, 1974, 1990, 2014) и Италия (1934, 1938, 1982, 2006).

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).