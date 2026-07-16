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Аргентина сыграет в седьмом финале ЧМ в истории. Больше только у Германии

Аргентина сыграет в седьмом финале ЧМ в истории. Больше только у Германии
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Сборная Аргентины, обыграв Англию (2:1) в полуфинале чемпионата мира, обеспечила себе участие в финале турнира, где сыграет с Испанией. Для Аргентины это седьмой финал чемпионата мира в истории.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда выигрывала турнир в 1978, 1986 и 2022 годах. Проигрывала в финалах в 1930-м, 1990-м, 2014-м. Больше выходов в финалы чемпионатов мира только у Германии (восемь).

В 2014-м сборная Аргентины проиграла в финале турнира Германии (0:1 д. вр.), пропустив в дополнительное время. Спустя восемь лет на турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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