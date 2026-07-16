Скалони может стать вторым тренером в истории, выигравшим ЧМ дважды

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может стать вторым в истории тренером, дважды выигравшим чемпионат мира. 15 июля действующие чемпионы мира одержали волевую победу в полуфинале ЧМ-2026 над сборной Англии со счётом 2:1, отыгравшись после отставания 0:1, и вышли в финал турнира.

Единственный тренер, которому удавалось дважды побеждать на ЧМ, — Витторио Поццо: он привёл к титулу сборную Италии в 1934 и 1938 годах.

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).