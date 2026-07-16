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Месси и сборная Аргентины отпраздновали победу над Англией и выход в финал ЧМ с фанатами

Месси и сборная Аргентины отпраздновали победу над Англией и выход в финал ЧМ с фанатами
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Сборная Аргентины во главе с капитаном команды Лионелем Месси отпраздновала победу в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года над Англией (2:1) и выход в финал турнира вместе с болельщиками. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

После финального свистка Месси и другие футболисты аргентинской сборной направились к трибуне, где располагались южноамериканские болельщики, и поблагодарили фанатов.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании, которая днём ранее одержала победу над Францией (2:0). Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в воскресенье, 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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