Мостовой выступил с предложением после победы Аргентины над Англией в матче 1/2 финала ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой выступил с предложением отдать на вечное хранение «Золотой мяч» Лионелю Месси после победы Аргентины над Англией в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Друзья, есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение «Золотой мяч» этому гениальному футболисту. Вы все прекрасно знаете кому. Лионель Месси! Но это просто фантастика, что он творит в своём возрасте. Ребята, как вы ещё умудряетесь… Блин, сделайте какой-то отдельный «Золотой мяч», отдельный нужно делать.

Ну это просто гений, гений, гений, гений, гений!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами на 85-й и 90+2-й минутах.