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Мостовой выступил с предложением после победы Аргентины над Англией в матче 1/2 финала ЧМ

Мостовой выступил с предложением после победы Аргентины над Англией в матче 1/2 финала ЧМ
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой выступил с предложением отдать на вечное хранение «Золотой мяч» Лионелю Месси после победы Аргентины над Англией в 1/2 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Друзья, есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение «Золотой мяч» этому гениальному футболисту. Вы все прекрасно знаете кому. Лионель Месси! Но это просто фантастика, что он творит в своём возрасте. Ребята, как вы ещё умудряетесь… Блин, сделайте какой-то отдельный «Золотой мяч», отдельный нужно делать.

Ну это просто гений, гений, гений, гений, гений!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами на 85-й и 90+2-й минутах.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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