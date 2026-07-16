Аргентина в третий раз обыграла Англию в шести матчах на чемпионатах мира
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Сборная Аргентины, обыграв Англию (2:1) в полуфинале чемпионата мира, обеспечила себе третью победу над соперником в рамках турнира.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее Аргентина и Англия встречались на турнирах в 2002-м (1:0 — победа Англии), в 1998-м (2:2, 3:4 пен), в 1986-м (1:2), в 1966-м (1:0) и 1962-м (3:1).
В 2014-м сборная Аргентины проиграла в финале турнира Германии (0:1 д. вр.), пропустив в дополнительное время. Спустя восемь лет на турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).
Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.
Комментарии
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