Фото: Гарри Кейн и Лионель Месси тепло поблагодарили друг друга после матча ЧМ-2026

Капитаны сборных Аргентины и Англии Лионель Месси и Гарри Кейн пожали друг другу руки и обнялись после матча полуфинала чемпионата мира. Сборная Аргентины победила со счётом 2:1.

Месси отметился в этом матче двумя результативными передачами, Аргентина забила дважды после 85-й минуты.

Кейн успел на турнире забить шесть голов и отдать результативную передачу.

В 2014-м сборная Аргентины проиграла в финале турнира Германии (0:1 д. вр.), пропустив в дополнительное время. Спустя восемь лет на турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.