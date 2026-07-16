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Не хватает финального штриха. Гарри Кейн — после поражения от Аргентины

«Не хватает финального штриха». Гарри Кейн — после поражения от Аргентины
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после поражения в полуфинале ЧМ‑2026 от Аргентины (1:2) поразмышлял о пути команды на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«На этом турнире у нас было много хороших моментов, много удачных матчей и очередной выход в полуфинал. Мы говорим, что стучимся в дверь — мы близки к цели, нам просто нужно найти тот самый недостающий элемент ближе к концу турнира.

Такие турниры выматывают: они требуют огромных усилий, выдерживают колоссальное давление и проверяют на прочность психологически. Мы демонстрировали стойкость все эти шесть-семь недель, что были вместе, но нам всё ещё не хватает этого финального штриха», — сказал Кейн в эфире BBC.

Во встрече за третье место сыграют сборные Англии и Франции. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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