Polymarket в процентах оценил шансы Испании и Аргентины на победу в финале ЧМ-2026

Сайт Polymarket представил обновлённый рейтинг претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года сразу после вылета сборной Англии и выхода Аргентины в финал турнира. Победитель определится в матче между Испанией и Аргентиной, который запланирован на воскресенье, 19 июля. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

По данным портала, фаворитом финала ЧМ-2026 является сборная Испании. Вероятность её победы оценивается в 58%. Сборная Аргентины, по версии источника, сможет защитить свой титул с вероятностью в 42%.

Фото: Polymarket

Сборная Англии примет участие в матче за третье место и поборется за бронзовые медали чемпионата мира в игре с Францией.