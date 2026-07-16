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Кейн прокомментировал поражение Англии от Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026

Кейн прокомментировал поражение Англии от Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 от Аргентины (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Очень жаль ребят, очень жаль всех — команду, персонал, болельщиков.

Мы играли хорошо большую часть матча. Когда мы повели 1:0, казалось, пытались удержать преимущество, чего на этом уровне недостаточно. Так что просто опустошён, потому что мы так усердно работали, чтобы оказаться здесь, и ребята отдали все силы, кровь, пот, слёзы. Поражение — это просто опустошение.

В первом тайме и начале второго, мы хорошо прессинговали их, оказывали на них огромное давление, что позволило нам отбирать мячи и лучше контролировать игру. Ребята блокировали, но в конце концов этого оказалось недостаточно.

Когда мы вышли вперёд, нам дали понять, что нужно продолжать атаковать и забить ещё один гол.

После того, как они забили свои два гола, мы попытались что-то придумать, но нам так и не удалось вернуть себе инициативу», — приводит слова Кейна ВВС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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