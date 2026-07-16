Фото: эмоции Лионеля Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на волевую победу своей команды над Англией (2:1) в полуфинале чемпионате мира и выход в финал турнира. 39-летний футболист не скрывал эмоций.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Месси отметился двумя результативными передачами, Аргентина забила дважды после 85-й минуты.

В 2014-м сборная Аргентины проиграла в финале турнира Германии (0:1 д. вр.), пропустив в дополнительное время. Спустя восемь лет на турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).

Если Аргентина обыграет Испанию, южноамериканская станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.