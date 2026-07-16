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Шансы Месси на «Золотой мяч» ЧМ-2026 выросли до 88% после победы над Англией — Polymarket

Шансы Месси на «Золотой мяч» ЧМ-2026 выросли до 88% после победы над Англией — Polymarket
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси с вероятностью в 88% будет признан лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года. Это следует из оценки сайта Polymarket после победы аргентинцев над Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ и выхода команды в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Согласно данным платформы, шансы Месси на завоевание главного индивидуального приза турнира после матча увеличились на 76%. На второй строчке с 9% располагается полузащитник сборной Испании Родри.

Шансы на признание лучшим игроком ЧМ-2026 по версии Polymarket:

1. Лионель Месси (Аргентина) — 88% (+76%).
2. Родри (Испания) — 9% (-2%).
3. Ламин Ямаль (Испания) — 2% (-16%).
4. Килиан Мбаппе (Франция) — 1% (-13%)
5. Джуд Беллингем (Англия) — 1%.
6. Гарри Кейн (Англия) — менее 1%.

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