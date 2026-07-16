Шансы Месси на «Золотой мяч» ЧМ-2026 выросли до 88% после победы над Англией — Polymarket

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси с вероятностью в 88% будет признан лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года. Это следует из оценки сайта Polymarket после победы аргентинцев над Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ и выхода команды в финал турнира.

Согласно данным платформы, шансы Месси на завоевание главного индивидуального приза турнира после матча увеличились на 76%. На второй строчке с 9% располагается полузащитник сборной Испании Родри.

Шансы на признание лучшим игроком ЧМ-2026 по версии Polymarket:

1. Лионель Месси (Аргентина) — 88% (+76%).

2. Родри (Испания) — 9% (-2%).

3. Ламин Ямаль (Испания) — 2% (-16%).

4. Килиан Мбаппе (Франция) — 1% (-13%)

5. Джуд Беллингем (Англия) — 1%.

6. Гарри Кейн (Англия) — менее 1%.