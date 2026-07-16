Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ Англия — Аргентина

Форвард Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Англии (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами на 85-й и 90+2-й минутах.

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).