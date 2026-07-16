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«Мы уникальны». Тренер сборной Аргентины Скалони отреагировал на выход в финал ЧМ-2026

«Мы уникальны». Тренер сборной Аргентины Скалони отреагировал на выход в финал ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня нет слов, это радость для всех, для команды, наших людей, они никогда не перестанут меня удивлять. Тяжело передать словами то, что демонстрируют игроки. Мы действительно уникальны. Эти парни ведут нас к победе.

Будем стараться победить в финале, отдадим все силы. Мы уникальны, это не высокомерие. Футболисты в этой майке заслуживают победы. Отдаём все силы до конца, ничего не оставляя», — приводит слова Скалони пресс-служба Аргентины в Х.

В 2014-м сборная Аргентины проиграла в финале турнира Германии (0:1 д. вр.), пропустив в дополнительное время. Спустя восемь лет на турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции — 3:3 (4:2 пен.).

Если Аргентина обыграет Испанию, южноамериканская команда станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.

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