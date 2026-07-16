«Опустошён и разочарован». Уэйн Руни — после проигрыша Англии в полуфинале ЧМ‑2026

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал итоги полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором Англия потерпела поражение от Аргентины со счётом 1:2.

«Мы вышли на очень выгодную позицию, а потом не знали, что делать. Мы отошли назад, позволили им на нас надавить. Они создали несколько опасных моментов — и мы сломались. Очень разочарован. Болельщики потратили много денег, чтобы приехать сюда. Я ожидал от этой игры большего.

Аргентина — действующие чемпионы мира. Мы знали, что именно в этом будет разница. Замены, которые мы сделали, не помогли. Я опустошён. Иногда для победы в таких турнирах нужно немного удачи», — сказал Руни в эфире BBC.

Во встрече за третье место сыграют сборные Англии и Франции. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).