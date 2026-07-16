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Опустошён и разочарован. Уэйн Руни — после проигрыша Англии в полуфинале ЧМ‑2026

«Опустошён и разочарован». Уэйн Руни — после проигрыша Англии в полуфинале ЧМ‑2026
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал итоги полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором Англия потерпела поражение от Аргентины со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мы вышли на очень выгодную позицию, а потом не знали, что делать. Мы отошли назад, позволили им на нас надавить. Они создали несколько опасных моментов — и мы сломались. Очень разочарован. Болельщики потратили много денег, чтобы приехать сюда. Я ожидал от этой игры большего.

Аргентина — действующие чемпионы мира. Мы знали, что именно в этом будет разница. Замены, которые мы сделали, не помогли. Я опустошён. Иногда для победы в таких турнирах нужно немного удачи», — сказал Руни в эфире BBC.

Во встрече за третье место сыграют сборные Англии и Франции. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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