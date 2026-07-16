«Легко сказать, что тренер неправ». Тухель — после поражения Англии от Аргентины на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 от Аргентины (1:2).

«Мы разочарованы. Были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много голевых моментов у своих ворот.

Мы были близки к победе, но не смогли удержать преимущество после забитого гола.

Они выигрывали каждый верховой мяч, постоянно делали навесы, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы в обороне и быть сильными в верховой борьбе.

Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер был неправ.

Конечно, мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут. Мы оставались в нашей схеме 4-4-2, но становились всё более и более пассивными», — приводит слова Тухеля ВВС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).