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«Острова — наши». Игроки Аргентины вынесли провокационный плакат после победы над Англией

«Острова — наши». Игроки Аргентины вынесли провокационный плакат после победы над Англией
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Футболисты сборной Аргентины, обыгравшие сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира, после победы вынесли на поле провокационный баннер.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Надпись на нём гласит, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине. Именно за этот архипелаг уже долгие годы спорят Аргентина и Великобритания, на данный момент они входят в состав Великобритании. В 1982 году состоялась Фолклендская война с капитуляцией Аргентины.

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.

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