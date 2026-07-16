Футболисты сборной Аргентины, обыгравшие сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира, после победы вынесли на поле провокационный баннер.

Надпись на нём гласит, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине. Именно за этот архипелаг уже долгие годы спорят Аргентина и Великобритания, на данный момент они входят в состав Великобритании. В 1982 году состоялась Фолклендская война с капитуляцией Аргентины.

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.