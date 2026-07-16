Сборная Англии проиграла в третьем для себя полуфинале ЧМ подряд

Сборная Англии уступила национальной команде Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 1:2. Таким образом, англичане проиграли в третьем для себя полуфинале первенства планеты подряд.

Ранее сборная Англии добиралась до этой стадии на турнирах 1990 и 2018 годов. В 1990-м англичане проиграли Германии (1:1, 3:4 пен.), а в 2018-м — Хорватии (1:2 д. вр.).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.