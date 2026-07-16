Впервые в истории в финале ЧМ встретятся чемпион Европы и победитель Кубка Америки

Финал чемпионата мира 2026 года станет уникальной встречей действующего чемпиона Европы (УЕФА) и победителя Кубка Америки (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщил Opta Analyst. В решающем матче чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал турнира состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее в полуфинале испанцы обыграли Францию со счётом 2:0, а аргентинцы оказались сильнее Англии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.