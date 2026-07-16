Тухель назвал ответственного за поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями от поражения национальной команды от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 1:2.

«Вы можете обсуждать это с миллионом тренеров, но я должен принимать решения на поле. Я проанализировал матч, сыграв определённым образом, признаю, что это моя ответственность. В тот момент я ни о чем не жалел. Команда отдала все силы, и мы были очень, очень близки к победе. Мы заслужили вести в счёте и сыграли в целом один из лучших матчей, возможно, лучший матч в сложившихся обстоятельствах. Команда была на высоте, мы не смогли довести дело до конца, но я ни о чём не жалею. Мы были очень близки к победе.

Думаю, мы продемонстрировали свой настрой на протяжении всего матча и показали, что у нас сильный коллектив. Мы играли так, как умели, против сильных команд, преодолели долгий путь, играли на высоте, вдесятером, в жару и справились со всеми препятствиями. Сейчас не время анализировать весь турнир, мы просто выбыли из борьбы, потому что проиграли решающий матч», — приводит слова Тухеля BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.