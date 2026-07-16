Денис Казанский отреагировал на поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

Российский комментатор Денис Казанский высказался о поражении сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Англичане уступили со счётом 1:2. В составе сборной Англии отличился нападающий Энтони Гордон, за Аргентину забили полузащитник Энцо Фернандес и форвард Лаутаро Мартинес.

«Ещё четыре года позади…» — написал Казанский в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.