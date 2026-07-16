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«Мастер-класс от Тухеля». Пирс Морган задевал Аргентину и Месси по ходу полуфинала ЧМ

«Мастер-класс от Тухеля». Пирс Морган задевал Аргентину и Месси по ходу полуфинала ЧМ
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Британский телеведущий Пирс Морган опубликовал ряд постов, связанных со сборной Аргентины и форвардом команды Лионелем Месси, по ходу второго тайма матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Сначала Морган написал «А Месси играет?». После гола англичан на 55-й минуте, автором которого стал вингер Энтони Гордон, телеведущий добавил: «БУУУУУУУУУУУУУУУУМ» и «Это был тактический мастер-класс от Тухеля. Заканчивай, Томас!» В концовке встречи, когда Аргентина отыгралась и вырвалась вперёд, журналист отреагировал финальным постом с интернет-аббревиатурой «FFS» (что переводится как «чёрт возьми». — Прим. «Чемпионата»).

Аргентина вышла в финал ЧМ, где сыграет с Испанией. Англия встретится в матче за бронзу с Францией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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