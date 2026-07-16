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Суперкомпьютер Opta сформировал прогноз на победителя чемпионата мира перед финалом

Суперкомпьютер Opta сформировал прогноз на победителя чемпионата мира перед финалом
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Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу на чемпионате мира 2026 года после полуфинала. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале встретятся сборные Испании и Аргентины. По оценке суперкомпьютера, шансы Испании на итоговую победу в турнире составляют 56,31%, Аргентины — 43,69%.

Ранее в полуфинале испанцы обыграли Францию со счётом 2:0, а аргентинцы оказались сильнее Англии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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