Суперкомпьютер Opta сформировал прогноз на победителя чемпионата мира перед финалом

Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу на чемпионате мира 2026 года после полуфинала. Об этом сообщил Opta Analyst.

В финале встретятся сборные Испании и Аргентины. По оценке суперкомпьютера, шансы Испании на итоговую победу в турнире составляют 56,31%, Аргентины — 43,69%.

Ранее в полуфинале испанцы обыграли Францию со счётом 2:0, а аргентинцы оказались сильнее Англии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.