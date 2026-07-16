Месси носили на плечах, Паредес бил в барабан, Беллингема утешали. Фото победы Аргентины

15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Аргентины. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Победу со счётом 2:1 одержали действующие чемпионы мира.

Лучшие фото матча Англия — Аргентина – в фотоподборке «Чемпионата».

Счёт на 55-й минуте открыл нападающий сборной Англии Энтони Гордон. На 85-й минуте аргентинский полузащитник Энцо Фернандес забил ответный мяч. Точку в матче на 90+2-й минуте поставил форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес. Обе результативные передачи на партнёров сделал Лионель Месси, признанный лучшим игроком матча.

19 июля в финале сборная Аргентины будет защищать титул в противостоянии с командой Испании.