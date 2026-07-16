15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси носили на плечах, Паредес бил в барабан, Беллингема утешали. Фото победы Аргентины

Месси носили на плечах, Паредес бил в барабан, Беллингема утешали. Фото победы Аргентины
Комментарии

15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Аргентины. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Победу со счётом 2:1 одержали действующие чемпионы мира.

Лучшие фото матча Англия — Аргентина – в фотоподборке «Чемпионата».

Счёт на 55-й минуте открыл нападающий сборной Англии Энтони Гордон. На 85-й минуте аргентинский полузащитник Энцо Фернандес забил ответный мяч. Точку в матче на 90+2-й минуте поставил форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес. Обе результативные передачи на партнёров сделал Лионель Месси, признанный лучшим игроком матча.

19 июля в финале сборная Аргентины будет защищать титул в противостоянии с командой Испании.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android