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Игроки Аргентины и Англии устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026

Игроки Аргентины и Англии устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026
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После окончания матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии произошла потасовка между форвардом «альбиселесте» Лаутаро Мартинесом и атакующим хавбеком «трёх львов» Морганом Роджерсом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Аргентины. После финального свистка у футболистов на эмоциях завязался конфликт. Игроки потолкались, но их быстро удалось разнять.

Фото: Кадр из трансляции

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля. Игра Англии и Франции запланирована на 00:00 мск (ночь с 18 на 19 июля), а встреча за титул в 22:00 мск (вечер 19 июля).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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