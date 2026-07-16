Игроки Аргентины и Англии устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026

После окончания матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии произошла потасовка между форвардом «альбиселесте» Лаутаро Мартинесом и атакующим хавбеком «трёх львов» Морганом Роджерсом.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Аргентины. После финального свистка у футболистов на эмоциях завязался конфликт. Игроки потолкались, но их быстро удалось разнять.

Фото: Кадр из трансляции

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля. Игра Англии и Франции запланирована на 00:00 мск (ночь с 18 на 19 июля), а встреча за титул в 22:00 мск (вечер 19 июля).