15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Аргентины Мартинес назвал ключевой фактор в победе в полуфинале ЧМ с Англией

Голкипер Аргентины Мартинес назвал ключевой фактор в победе в полуфинале ЧМ с Англией
Комментарии

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это было безумие. Думаю, мы очень хорошо сыграли в первом тайме, мы доминировали. Мы знаем, насколько они сильны на стандартах и физически. Я играю там уже 16 лет и очень хорошо их знаю.

Мы хорошо двигали мяч. Они вышли вперёд после одного навеса в штрафную, когда в ней был только один игрок. У нас был опыт камбэка. Они начали обороняться немного глубже, и это дало нам некоторое преимущество по флангам. Ключевым моментом для нас стало появление Месси на фланге.

Почувствовал ли перелом в игре после гола Англии? Мы почувствовали это. Мы чувствовали, как они отступают всё назад, а не идут вперёд. Иногда, когда ты выигрываешь, тебе всё равно нужно идти вперёд. Нельзя менять план игры. Думаю, они так и сделали, выставив дополнительных защитников», — приводит слова Мартинеса ВВС.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android