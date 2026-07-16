Голкипер Аргентины Мартинес назвал ключевой фактор в победе в полуфинале ЧМ с Англией

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии (2:1).

«Это было безумие. Думаю, мы очень хорошо сыграли в первом тайме, мы доминировали. Мы знаем, насколько они сильны на стандартах и физически. Я играю там уже 16 лет и очень хорошо их знаю.

Мы хорошо двигали мяч. Они вышли вперёд после одного навеса в штрафную, когда в ней был только один игрок. У нас был опыт камбэка. Они начали обороняться немного глубже, и это дало нам некоторое преимущество по флангам. Ключевым моментом для нас стало появление Месси на фланге.

Почувствовал ли перелом в игре после гола Англии? Мы почувствовали это. Мы чувствовали, как они отступают всё назад, а не идут вперёд. Иногда, когда ты выигрываешь, тебе всё равно нужно идти вперёд. Нельзя менять план игры. Думаю, они так и сделали, выставив дополнительных защитников», — приводит слова Мартинеса ВВС.