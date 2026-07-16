«Отступили, и в итоге были за это наказаны». Бёрн — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн прокомментировал поражение в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:2).

«Я совершенно опустошён. Думаю, большую часть игры у нас был хороший план. Но, очевидно, когда мы забили, мы немного сбавили обороты, отступили, и в итоге были за это наказаны.

Вероятно, мы допустили слишком много моментов, а если так происходит, они забьют. Разочарование с нашей стороны. Мы лучше защищались и доводили игру до конца. Когда ты так близок к финалу чемпионата мира, это больно.

Почему после гола Англии инициатива перешла к сопернику? Это отчасти просто человеческая природа. Вы знаете, как хорошо мы защищали преимущество в предыдущих играх. Такое обычно случается с большинством команд».

Что нужно, чтобы Англия одержала победу? Жаль, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я очень, очень горжусь тем, чего мы добились на этом турнире. Честно говоря, я думал, что мы это сделаем. У меня было такое чувство. Я действительно думал, что у нас что-то получится. На этом уровне футбола всё решают мельчайшие детали. Аргентина уже была там и добилась успеха, и это, вероятно, сказалось», — приводит слова Бёрна BBC.