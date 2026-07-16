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«Отступили, и в итоге были за это наказаны». Бёрн — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ

«Отступили, и в итоге были за это наказаны». Бёрн — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ
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Защитник сборной Англии Дэн Бёрн прокомментировал поражение в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я совершенно опустошён. Думаю, большую часть игры у нас был хороший план. Но, очевидно, когда мы забили, мы немного сбавили обороты, отступили, и в итоге были за это наказаны.

Вероятно, мы допустили слишком много моментов, а если так происходит, они забьют. Разочарование с нашей стороны. Мы лучше защищались и доводили игру до конца. Когда ты так близок к финалу чемпионата мира, это больно.

Почему после гола Англии инициатива перешла к сопернику? Это отчасти просто человеческая природа. Вы знаете, как хорошо мы защищали преимущество в предыдущих играх. Такое обычно случается с большинством команд».

Что нужно, чтобы Англия одержала победу? Жаль, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я очень, очень горжусь тем, чего мы добились на этом турнире. Честно говоря, я думал, что мы это сделаем. У меня было такое чувство. Я действительно думал, что у нас что-то получится. На этом уровне футбола всё решают мельчайшие детали. Аргентина уже была там и добилась успеха, и это, вероятно, сказалось», — приводит слова Бёрна BBC.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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