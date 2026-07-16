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«Видел этот гол во сне». Лаутаро Мартинес — о забитом мяче в матче с Англией на ЧМ-2026

«Видел этот гол во сне». Лаутаро Мартинес — о забитом мяче в матче с Англией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о победе в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Англией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я видел этот гол во сне, клянусь. Я сказал Алексису [Мак Аллистеру], что забью. Правда сказал. Я сказал Факу Медине, сидевшему на скамейке, что выйду на поле и принесу победу. Так и получилось. Энцо тоже забил великолепный гол. Теперь, когда я немного успокоился, могу сказать, что эта команда снова показала, из чего она сделана.

Англичане устали. Они прессинговали 60 минут. После этого у них уже ничего не осталось… Затем они отошли назад, и это позволило нам спокойнее контролировать мяч. Мы растянули игру по всей ширине поля, и в итоге забили два гола. А спустя три с половиной года мы снова сыграем в финале чемпионата мира», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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