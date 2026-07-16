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«Победила действительно сильнейшая команда». Ширер — о матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026

«Победила действительно сильнейшая команда». Ширер — о матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о поражении англичан в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Думаю, победила действительно сильнейшая команда. Нужно быть честными и признать это. Их реакция была великолепной: они несколько раз попадали в штангу, а Англии просто повезло в этих эпизодах. Они не запаниковали, остались верны своему плану на игру, продолжали верить в то, что делают, и это принесло результат.

Замены тоже сработали в их пользу, и нельзя не отдать должное тому, как они сумели вернуться в игру. Они заслужили место в финале в воскресенье, как бы тяжело ни было это признавать», — приводит слова Ширера BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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