«Победила действительно сильнейшая команда». Ширер — о матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о поражении англичан в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).

«Думаю, победила действительно сильнейшая команда. Нужно быть честными и признать это. Их реакция была великолепной: они несколько раз попадали в штангу, а Англии просто повезло в этих эпизодах. Они не запаниковали, остались верны своему плану на игру, продолжали верить в то, что делают, и это принесло результат.

Замены тоже сработали в их пользу, и нельзя не отдать должное тому, как они сумели вернуться в игру. Они заслужили место в финале в воскресенье, как бы тяжело ни было это признавать», — приводит слова Ширера BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.