Лаутаро Мартинес расплакался на флеш-интервью. Гол форварда вывел Аргентину в финал ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не смог сдержать эмоций на флеш-интервью после матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Форвард вышел на поле в концовке и забил решающий мяч, который вывел сборную в финал мирового первенства.

После игры аргентинца пригласили на флеш-интервью. Начиная речь, Мартинес упомянул отца и расплакался: «С того момента, как мой отец купил мне первую пару бутс, я всегда мечтал забить этот гол. Простите!»

Всего на текущем ЧМ Мартинес принял участие в семи матчах, забил три гола и отметился одной результативной передачей. В финале мирового первенства Аргентина сыграет с Испанией.