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Лаутаро Мартинес расплакался на флеш-интервью. Гол форварда вывел Аргентину в финал ЧМ

Лаутаро Мартинес расплакался на флеш-интервью. Гол форварда вывел Аргентину в финал ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не смог сдержать эмоций на флеш-интервью после матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Форвард вышел на поле в концовке и забил решающий мяч, который вывел сборную в финал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

После игры аргентинца пригласили на флеш-интервью. Начиная речь, Мартинес упомянул отца и расплакался: «С того момента, как мой отец купил мне первую пару бутс, я всегда мечтал забить этот гол. Простите!»

Всего на текущем ЧМ Мартинес принял участие в семи матчах, забил три гола и отметился одной результативной передачей. В финале мирового первенства Аргентина сыграет с Испанией.

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