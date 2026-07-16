Эмилиано Мартинес поделился эмоциями от выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о выходе в финал чемпионата мира 2026 года, где команда сыграет с Испанией 19 июля. В матче 1/2 финала турнира аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1.

«Это особенное событие. Особенно важно победить. Это особенное событие для моей страны, семьи и товарищей по команде. Выход в финал чемпионата мира второй год подряд означает, что все, что мы делали, было на правильном пути. Я очень горжусь всеми, особенно моей семьей», — приводит слова Мартинеса BBC.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.