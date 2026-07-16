«Увидели типичного аутсайдера». Казанский — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ-2026

Российский комментатор Денис Казанский высказался о поражении сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:2).

«Этот полуфинал показал всему миру, что футбол — игра простая. В общем-то, как жизнь. Это мы её усложняем.

В общем-то, как футбол. В чём простота игры? Да в том, что всегда побеждает команда, которая может и хочет выиграть. А проигрывает та, которая победить боится.

Я не думал, что такое произойдет с англичанами. Закрыться в концовке с Мексикой в меньшинстве было правильно и логично. Перетягивать канат с Норвегией — пусть и скверно, но тоже объяснимо. Они были рациональны. Тухель как мантру повторял, что строит команду, похожую на топ-клуб АПЛ. Который способен сыграть по-разному: сдержанно или романтично. Так и было.

Сегодня мы увидели типичного аутсайдера большого чемпионата. Команду. И тренера. Испугаться победить… Такое не простит ни один соперник. Аргентина — особенно. Вот мы и убедились в этом трюизме.

Первый тайм Аргентина играла хамски. Такой коллективный Симеоне-младший. От мандаринки не родятся апельсинки. Они прекрасно понимали, что так можно заставить англичан нервничать. И ошибаться. Не вышло.

Англия на такой манёвр явно рассчитывала и на провокации внимания не обращала. Держалась достойно. Классный гол Роджерса.

И показалось, что она сама написала лучший сценарий: пусть Аргентина лезет, Месси ищет. А островитяне кинжальными выпадами найдут свой второй шанс и «усыпят» игру. Но… Они просто испугались. У страха есть странная особенность — он никогда не приходит один. Ведёт за руку с собой вроде бы простую предосторожность. Человек сам себе говорит, что это разумно. Но именно в это мгновение он уже отступил.

Замена Гордона стала катализатором всех проблем. Дополнительный защитник на какой-нибудь 81-й минуте — ноль вопросов. Сразу после «водопоя», когда игра пошатывается, как пьяный на палубе, — это трусость. Где-то в этом промежутке камера поймала Тухеля. Сейчас вы можете и не поверить, но мелькнула мысль, что он растерян. Как-то нехорошо заметался, попав в фокус всего мира. Видимо, в этот момент он решал, как менять игру. Что делать? Добавлять свежести в атаку. Или спрятаться.

И англичане сели в ворота. Не очень глубоко. Но в ворота. В такой ситуации даже Кюрасао почувствовал бы себя пиратом и устроил абордаж. А тут Аргентина. Она лучше всех про себя знает, что всегда возвращается. Или не уходит, когда всем кажется, что попрощались и закрыли дверь. Энцо [Фернандес] трижды пристреливался, прежде чем попасть. Ты не можешь позволить такую роскошь такому игроку. БАМ. Второй гол был просто делом времени. Это то, что было у Аргентины. И чего не было у Англии. 20 тысяч защитников никогда не справятся с атакующим гением. И речь не про Месси. Про саму идею. Жизнь всегда на стороне того, кто созидает. А не только сохраняет», — написал Казанский в телеграм-канале.